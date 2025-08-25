RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Montagnachmittag, den 25. August 2025, kam es in Ruhpolding zu einem Polizeieinsatz, bei dem unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte eingebunden waren. Ein 46-Jähriger hatte in einer therapeutischen Wohneinrichtung randaliert und damit gedroht anderen etwas anzutun. Die Räumlichkeiten wurden geräumt und die anderen Bewohner und Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. Der Randalierer konnte unter Zuhilfenahme von hinzugerufenen Spezialeinsatzkräften fixiert und gesichert werden.

Am Montag (25. August 2025), gegen 14.25 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass ein 46-jähriger Mann in einer therapeutischen Wohneinrichtung in Ruhpolding randalierte.

Da konkrete Anhaltspunkte vorlagen, dass von dem unter Umständen bewaffneten Mann eine konkrete Fremdgefährlichkeit ausgehen könnte, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert. Das Gebäude, in welchem sich der 46-Jährige aufhielt, wurde umgehend durch starke Kräfte geräumt und die Betreuer und Mitbewohner in Sicherheit gebracht. Die Gewahrsamnahme durch die Spezialkräfte des SEK erfolgte kurze Zeit später.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen Anhaltspunkte vor, dass der Betroffene in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben könnte. Er wurde in der Folge in ein psychiatrischen Krankenhaus überstellt.