KRAILLING, LKRS. STARNBERG.Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende mehrere Warnbaken, indem sie diese mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und anzündeten. Auch ein verfassungswidriges Symbol wurde in den Teerboden eingebrannt.

Zwischen Donnerstag, 21.08., 14:00 Uhr und dem gestrigen Sonntag gegen 10:00 Uhr hatten Unbekannte am Robert-Stirling-Ring mehrere Verkehrsabsperrungen aus Kunststoff entzündet und sodann mit vermutlich entwendeten Feuerlöschern selbst abgelöscht.

Auch „zeichneten“ sie mit Benzin aus einer Flasche ein verbotenes Symbol auf den Teerboden des dortigen Skaterplatzes und entzündeten danach den Kraftstoff. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen oder Hinweise zur Herkunft der möglicherweise entwendeten Feuerlöscher unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.