ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. August 2025, brachen Unbekannte in eine Apotheke in Aschau im Chiemgau ein, öffneten Registrierkassen auf und erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Untersuchungen in dem Fall und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Festgestellt wurde der Einbruch in die Apotheke in der Bahnhofstraße in Aschau im Chiemgau am Montagmorgen (25.08.2025) gegen 07.30 Uhr. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, gelangten ein oder mehrere Einbrecher durch das Aufbrechen einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ins Innere. Dort wurden drei Registrierkassen gewaltsam geöffnet und mehrere Hundert Euro Bargeld daraus erbeutet. Ob auch andere Wertsachen oder Medikamente entwendet wurden, wird derzeit noch überprüft.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Prien am Chiemsee. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen anschließend die Ermittlungen. Diese werden nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim fortgeführt. Spezialisten der Kripo Rosenheim sicherten am Tatort bereits die Spuren.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem in der Zeit von Sonntagnachmittag (24.08.2025) gegen 16.30 Uhr bis Montagmorgen (25.08.2025) um 07.30 Uhr im Nahbereich der Apotheke in der Bahnhofstraße 5 in Aschau im Chiemgau verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.