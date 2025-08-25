ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. In den Morgenstunden brannten mehrere Gartenhütten in Arzberg. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr, brach ein Feuer in einem Gartenhaus in der Klingelbrunnenstraße, aus. Das Feuer griff auf zwei weitere Gartenhütten über, die ebenfalls ausbrannten. Die verständigten Feuerwehren konnten durch ihr schnelles Eingreifen ein Ausbreiten der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern, jedoch entstand an der Fassade des Hauses ein Sachschaden in Höhe von zirka 35.000 Euro. Glücklicherweise wurde durch das Feuer keine Person verletzt.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur Brandursache und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09281/7040.