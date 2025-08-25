LANDSHUT. Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Geldinstitut in der Savignystraße im Februar 2015 ist gegen einen 58-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden.

Ein zunächst unbekannter Mann soll am 02.02.2015 in einer Bank eine Kundin kurzzeitig als Geisel genommen und dieser eine Schusswaffe vorgehalten haben. Dabei soll er von einer Bankangestellten die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Der Mann konnte anschließend mit mehreren tausend Euro unerkannt flüchten.

Trotz intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen blieb die Tat lange Zeit ungeklärt. Nachdem der Mann am Sonntag, 24.08.2025, bei der Polizeiinspektion Landshut vorstellig wurde und angab, für den Überfall vor 10 Jahren verantwortlich zu sein, wurde er vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts u. a. der besonders schweren räuberischen Erpressung.

Er ist am Montag, 25.08.2025, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert worden.

Veröffentlicht: 25.08.2025, 15.10 Uhr