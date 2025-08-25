PFAFFENHOFEN A.D. GLONN, LKRS. DACHAU.Aus noch unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf den heutigen Montag eine landwirtschaftliche Halle in Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 01:20 Uhr war eine Anwohnerin durch einen Feuerschein an der Mühlstraße geweckt worden und hatte die Rettungskräfte informiert. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern, dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das Feuer zunächst im Bereich eines Hackschnitzelbunkers innerhalb der Halle ausgebrochen und hatte sich dann über den angrenzenden Dachstuhl hinweg ausgebreitet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht Untersuchungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Erste Ergebnisse deuten auf einen technischen Defekt hin.