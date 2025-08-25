KAUFBEUREN. Am Donnerstagmittag wurde die Kaufbeurer Polizei zu einem Familienstreit im Bereich „Am Bleichanger“ gerufen. Wie sich herausstellte, wurde die Mutter von ihrem 40-jährigen Sohn im Rahmen eines Familienstreits durch einen Schlag leicht verletzt. Der Sohn hatte sich zuvor unberechtigt Zugang zur Wohnung verschafft. Bei der Sachverhaltsabklärung vor Ort wurde dieser zunehmend aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten und kam den Anordnungen nicht nach. Als er plötzlich einen Beamten von sich wegstieß und daraufhin gefesselt werden sollte, spuckte er in Richtung eines Beamten, trat gezielt nach diesen und biss einen Beamten in den Arm. Außerdem kam es zu mehreren Beleidigungen und Widerstandshandlungen. Der 40-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, eine Blutentnahme durchgeführt und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erlies den von der Staatsanwaltschaft Kempten beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 40-Jährige war erst vergangene Woche aus der Haft entlassen worden und noch ohne festen Wohnsitz. Die beiden eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt. (PI Kaufbeuren)