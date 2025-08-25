STEIN. (838) In der Nacht zum Sonntag (24.08.2025) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in Oberasbach (Lkrs. Fürth). Die Fürther Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der Einbrecher drang mutmaßlich zwischen 02:00 Uhr und 03:15 Uhr in einen Kiosk in der Steiner Straße ein und erbeutete Tabakwaren und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler