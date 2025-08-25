1328. Einbruch in Gaststätte – Altperlach

Im Zeitraum von Freitag, 22.08.2025, 21:30 Uhr, bis Samstag, 23.08.2025, 10:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam auf bisher unbekannte Art und Weise über die Außentür Zutritt zu einer Gaststätte.

Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Zudem wurde ein in der Gaststätte befindlicher Tresor entwendet. Im Tresor befanden sich unter anderem Bargeld und Spirituosen im Gesamtwert eines dreistelligen Betrages.

Im Anschluss an die Tat entfernten sich der oder die unbekannten Täter aus der Gaststätte.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Unterhachinger Straße, Fasanengartenstraße und Weidener Straße (Altperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1329. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus – Freimann

Am Sonntag, 24.08.2025, zwischen 14:20 Uhr und 22:35 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die gesamte Wohnung nach Diebesgut. Unter Mitnahme einiger Gegenstände konnten der oder Täter unerkannt aus der Wohnung flüchten. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Die Bewohner der Wohnung stellten nach ihrer Rückkehr den Einbruch fest und verständigten den Notruf 110 der Polizei.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gunta-Stölzl-Straße, Lyonel-Feininger-Straße, Lilly-Reich-Straße und Marianne-Brandt-Straße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1330. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus – Aubing

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 13:15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aubing. Der unbekannte Täter betrat das Einfamilienhaus und durchsuchte dieses. Hierbei entwendete er verschiedene Gegenstände und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Einbruch und verständigte sofort den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die entwendeten Gegenstände konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte im Umfeld des Einfamilienhauses aufgefunden und sichergestellt werden.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1331. Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall – Maxvorstadt

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw-Fahrer im Bereich der Ludwigstraße. Der 18-Jährige mit Wohnsitz in München war den Polizeibeamten zuvor durch seine Fahrweise mit einem Pkw BMW aufgefallen.

Der 18-Jährige konnte anschließend angehalten werden. Während der Verkehrskontrolle beschleunigte der 18-Jährige das Fahrzeug jedoch unvermittelt und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den Oskar-von-Miller-Ring in die Türkenstraße stadtauswärts.

Bei seiner Flucht kam es zu zahlreichen Verkehrsverstößen durch den 18-Jährigen, unter anderem einer Gefährdung eines entgegenkommenden Fahrzeuges sowie einem Rotlichtverstoß. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug den nachfahrenden Polizeibeamten kurzzeitig aus dem Blickfeld.

Kurze Zeit später konnte der BMW in der Lothstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug war gegen drei am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Pkw kollidiert. Der 18-Jährige konnte nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Er war zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 18-Jährige konnte in der Folge identifiziert und durch Polizeibeamte an seiner Wohnadresse in München festgenommen werden.

Der 18-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde unter anderem angezeigt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Pkw BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1332. Schlauchbootunfall; eine Person verletzt – Pullach i. Isartal

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 15:45 Uhr, befanden sich ein 43-Jähriger, eine 33-Jährige und ein 24-Jähriger (alle mit Wohnsitz in München) sowie eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding in einem Schlauchboot, mit welchem sie die Isar befuhren.

Kurz vor dem Wehr Großhesselohe fuhren sie trotz des dortigen Hinweisschildes „Fahrverbot“ weiter flussabwärts. Als die Strömung vor dem Wehr das Schlauchboot manövrierunfähig machte, sprangen alle vier Personen ins Wasser.

Die 33-Jährige geriet durch die Strömung unter Wasser und musste von der 32-Jährigen gerettet werden. Anschließend gelang es den vier Verunfallten sich an Land zu begeben. Dort wurde die 33-Jährige durch die zwischenzeitlich von Passanten verständigten Rettungskräfte behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die drei anderen Personen blieben unverletzt.

Das Schlauchboot konnte mit Unterstützung des Polizeihubschraubers geborgen werden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass zwei der Verunfallten alkoholisiert waren.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Verstöße nach dem Bayerischen Wassergesetz sowie nach der Verordnung zur Regelung des Gemeingebrauchs auf der Isar wird von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1333. Radfahrer stürzt aufgrund akuter Erkrankung – Ismaning

Am Samstag, 23.08.2025, gegen 13:50 Uhr, fuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Moarstraße in Richtung Münchner Straße in Ismaning.

Auf Höhe der Hausnummer 10 verlor er aufgrund einer plötzlichen internistischen Erkrankung das Bewusstsein und stürzte auf den Gehweg. Durch den Sturz wurde er verletzt. Aufgrund der internistischen Erkrankung wurde er außerdem reanimationspflichtig. Eine Zeugin verständigte unverzüglich den Notruf.

Der 72-Jährige wurde unter notärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1334. Größerer Polizeieinsatz – Haar

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 20:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über eine aggressive Person in einem psychiatrischen Krankenhaus informiert. Da darüber hinaus eine Bedrohung von im Krankenhaus anwesenden Personen im Raum stand, wurden sofort zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte zum Einsatzort geschickt.

Der 17-jährige Patient der Klinik konnte vor Ort angetroffen werden. Er hatte im Vorfeld die Einrichtung seines Krankenzimmers, insbesondere das Waschbecken und die Toilettenschüssel zertrümmert. Mit einer der Scherben verletzte er sich schließlich selbst am Unterarm. Er bewaffnete sich zudem mit einer mehreren Zentimeter langen Schraube.

Der 17-Jährige konnte schließlich widerstandslos gefesselt werden. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Hierbei stellte sich heraus, dass es lediglich oberflächliche Verletzungen erlitten hat.

Die Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung werden durch die Polizeiinspektion 27 (Haar) geführt.

1335. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Bedrohung – Stadtgebiet München scn

Am Samstag, 23.08.2025, wurde die Münchner Polizei darüber informiert, dass eine bislang unbekannte männliche Person am Vormittag des gleichen Tages mit einem Fahrrad durch München gefahren war und dies live über einen Social-Media-Kanal gestreamt hatte. Hierbei bedrohte und beleidigte der zunächst unbekannte Täter seine Nachbarin.

Die Personalien des Täters konnten ermittelt werden. Es handelt sich um einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde in der Folge an seiner Wohnadresse angetroffen. Hier entkräftete er die im Stream getätigten Drohungen. Durch die Polizeibeamten wurde der 33-Jährige eindringlich belehrt. Das Mobiltelefon des 33-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt.

Auch die im Stream genannte Nachbarin konnte angetroffen und über den Sachverhalt aufgeklärt werden.

Ferner stellte sich heraus, dass das vom 33-Jährigen benutzte Fahrrad nicht sein Eigentum war.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Diebstahl eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 geführt.

1336. Brand in einer Wohnung; drei Personen verletzt – Harlaching

Am Samstag, 23.08.2025, gegen 11:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses informiert. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt.

Nach ersten Erkenntnissen entbrannte Essen, das auf dem Herd erhitzt wurde. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Die 78-jährige Bewohnerin der Wohnung, bemerkte den Brand und versuchte die Ausbreitung zu unterbinden. Ein 54-jähriger Nachbar, der den Rauch im Treppenhaus wahrnahm, begab sich zum Helfen in die Wohnung der 78-Jährigen. Hierdurch zog er sich eine Rauchgasverletzung zu. Der Rauch zog zudem in eine benachbarte Wohnung, deren beiden Bewohner, eine 44-Jährige und ein 40-Jähriger, dadurch ebenfalls eine Rauchgasintoxikation erlitten.

Die alarmierte Feuerwehr lüftete das Gebäude und unterband weitere Brandgefahren.

Alle drei verletzten Anwohner wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.