Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Freitag, 15.08.2025, kam es am späten Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Frauen in einer Wohnung in der Seifartshofstraße in Coburg. Der 29-jährige Ehemann einer der Frauen soll sich in den Streit eingemischt und eine der beiden Kontrahentinnen seiner Ehefrau schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 25-jährige Ehefrau des Beschuldigten mit den beiden anderen Frauen gegen 22.45 Uhr in einen heftigen Streit geraten sein. Der hinzugekommene Ehemann soll daraufhin gewaltsam die Wohnungstüre eingetreten und eine der beiden Mitstreiterinnen seiner Frau durch Schläge und Tritte gegen den Kopf schwer verletzt haben. Die 33-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht und wurde im örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt.

Am Donnerstag, 21.08.2025, wurde der 29-jährige Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei Coburg hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg die weiteren Ermittlungen übernommen.