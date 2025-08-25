REGENSBURG. Am Freitag fiel eine 80-jährige Regensburgerin einem falschen Klinik-Anruf zum Opfer. Mit der Lüge, ihre Tochter brauche dringend ein Medikament, brachten Betrüger sie dazu, Geld und Wertsachen zu übergeben. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde eine 80-jährige Seniorin in der Hans-Hayder-Straße in Regensburg Opfer eines Betrugs durch einen sogenannten Schockanruf. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Mitarbeiter einer Regensburger Klinik aus und behaupteten, die Tochter der Seniorin sei schwer erkrankt und benötige dringend ein lebenswichtiges Medikament aus der Schweiz. Um dieses zu beschaffen, sei eine sofortige Vorauszahlung notwendig.

In der Annahme, ihrer Tochter helfen zu können, übergab die geschockte Seniorin im weiteren Verlauf Bargeld sowie Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer, der direkt an ihrer Wohnanschrift erschien.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 40-45 Jahre alt

Bekleidung: schwarze Hose, weißes Hemd, dunkle Sonnenbrille

sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Freitag, den 22.08.2025, gegen 17:00 Uhr in der Hans-Hayder-Straße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu einem Mann machen, auf den die oben genannte Beschreibung zutrifft? Hinweise werden rund um die Uhr bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Die Oberpfälzer Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: