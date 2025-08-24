HOF. Am späten Samstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde eine Streife der Bundespolizei vor dem Bahnhof in Hof auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, könnte es sich dabei um ein Raubdelikt gehandelt haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schlug ein 21-jähriger Mann syrischer Staatsangehörigkeit aus Hof in der Bismarckstraße einen 18-jährigen guineischen Staatsangehörigen aus Selb nieder. Anschließend entwendete der mutmaßliche Täter die Geldbörse sowie eine Tasche des Geschädigten. Der 18-Jährige nahm unmittelbar die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen vor dem Haupteingang des Bahnhofs stellen. Dort kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, die durch das Eingreifen der Bundespolizei beendet werden konnte. Der Geschädigte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Der Wert der entwendeten Gutes liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Ob sich die beiden Männer bereits vor der Tat kannten und welche Hintergründe der Auseinandersetzung zugrunde liegen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09281 / 7040 zu melden.