ATTENKIRCHEN, LKRS. FREISING.Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Attenkirchen wurde am gestrigen Samstag ein 44-jähriger Arbeiter getötet. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 09:30 Uhr war der aus Freising stammende Mann mit Sanierungsarbeiten auf dem Dach einer Halle an der Moosburger Straße beschäftigt. Aus noch unbekannter Ursache stürzte der Arbeiter alleinbeteiligt etwa vier Meter tief auf den darunter liegenden Betonboden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 44-Jährige noch am Unfallort. Arbeitskollegen und Familienangehörige wurden noch vor Ort durch den Kriseninterventionsdienst betreut.

Die Kriminalpolizei Erding hat umfangreiche Untersuchungen zur Rekonstruktion des genauen Unfallherganges eingeleitet.