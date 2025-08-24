1575 – Polizei ermittelt nach Betrug und warnt

Innenstadt – Am Freitag (22.08.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 27-Jährigen in der Prinzregentenstraße.

Gegen 11.00 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter die Frau an und gab vor, dass er Bargeld benötige. Er bat die Frau um Bargeld und sagte, er werde ihr das Geld im Gegenzug per Onlinebanking zurückgeben. Schließlich übergab die Frau einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Als die Frau kein Geld zurückerhielt und den bislang Unbekannten auch nicht mehr erreichte, wurde sie stutzig und informierte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Die Polizei warnt vor Betrügereien, bei denen Betrüger die Hilfsbereitschaft anderer Menschen ausnutzen, indem sie falsche Tatsachen vortäuschen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich zu schützen:

Gesundes Misstrauen kann schützen.

Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam.

Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie meinen, die Plattform zu kennen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter.

Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

1576 – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Lechhausen – Am Freitag (22.08.2025) fuhr ein 26-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Yorckstraße.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 26-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-jährigen Mann.

1577 – Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Augsburg – Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 21-Jährigen in Augsburg.

In den vergangenen Tagen nahm die 21-Jährige auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person auf und informierte sich über eine Wohnung. Daraufhin erhielt sie eine Mail eines bislang unbekannten Täters. In dieser forderte der Unbekannte die 21-Jährige auf eine Monatsmiete sowie eine Kaution für die Wohnung zu zahlen. Die 21-Jährige wurde daraufhin misstrauisch, da bislang noch kein Mietvertrag abgeschlossen wurde. Sie reagierte richtig und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen haben und einen Mietvertrag unterschrieben haben.

Seien Sie vorsichtig bei der Angabe von zu geringen Nebenkosten.

Vergleichen Sie ob der Mietpreis zur Wohngegend/Ausstattung passt.

Seien Sie vorsichtig, wenn die Fotos wie aus einem Katalog aussehen.

Seien Sie wachsam bei fehlenden Kontaktdaten.

Fordern Sie den Vermieter auf eine Kopie des Personalausweises zuzusenden

Achten Sie darauf, dass ein Vermieter, Verwalter oder Makler selbst bei der Wohnungsbesichtigung vor Ort ist.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

Nähere Informationen gibt es unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-betrug-bei-der-wohnungssuche/

1578 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (23.08.2025) beschädigte ein 22-jähriger Mann mehrere Fahrzeuge am Zeugplatz.

Gegen 22.00 Uhr stieß der 22-Jährige mehrere Fahrräder, Krafträder und E-Scooter um und beschädigte sie dadurch. Anschließend flüchtete er. Zeugen verständigten die Polizei.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeibeamte den Mann am Königsplatz fest und kontrollierten ihn. Der 22-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 22-jährigen Mann.

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (19.08.2025), 16.30 Uhr, bis Freitag (22.08.2025), 14.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter das Dach eines schwarzen Mercedes C300 in der Wilhelm-Hauff-Straße. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1579 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Hammerschmiede - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Erfurter Straße.

Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen - Zwischen Donnerstag (21.08.2025), 19.00 Uhr, und Freitag (22.08.2025), 19.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Bülowstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen blauen Audi A5, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den beiden oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Parkhaus der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz.

Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen roten Opel Adam, der im dritten Obergeschoss geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Zwischen Donnerstag (21.08.2025), 17.30 Uhr, und Freitag (22.08.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Hirblinger Straße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1580 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Innenstadt – In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (23.08.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 27-jährigen Mann in der Senkelbachstraße.

Gegen 00.45 Uhr schlugen die beiden bislang unbekannten Täter den 27-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1581 – Verkehrsunfall – Person leicht verletzt

Universitätsviertel – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (24.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einer 43-jährigen Autofahrerin in der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Alter Postweg.

Gegen 02.30 Uhr fuhr der 34-Jährige entlang des Alten Postwegs in Fahrtrichtung Süden. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße übersah er offenbar die 43-Jährige, die die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die 43-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 34-jährigen Mann.

1582 – Verkehrsunfall mit E-Bike

Oberhausen – Am Freitagabend (22.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen E-Bike-Fahrer und einer 23-jährigen Autofahrerin in der Augustastraße Ecke Zirbelstraße.

Gegen 19.00 Uhr fuhr der 15-Jährige entlang der Zirbelstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Augustastraße übersah er offenbar die 23-Jährige, die die Straße von links kommend querte. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 15-Jährigen.