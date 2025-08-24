1324. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Freitag, 22.08.2025, gegen 23:05 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Dacia Pkw auf der Leopoldstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Giselastraße hielt der 33-Jährige am rechten Fahrbahnrand an, um rückwärts in eine Parklücke einzuparken.

Während der Pkw stand, fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pedelec auf der Leopoldstraße in gleicher Richtung, kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Der 61-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 61-Jährige keinen Fahrradhelm. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einem vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme wurde die Leopoldstraße gesperrt. In Folge dessen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1325. Wohnungseinbruch – Schwanthaler Höhe

Am Freitag, 22.08.2025, zwischen 10:30 Uhr und 18:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schwanthaler Höhe.

Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und betraten die Wohnung. Dort suchten sie die Räume ausgiebig nach Diebesgut ab. Der oder unbekannten Täter entwendeten Wertgegenstände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es wurden insgesamt Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gollierstraße, Ligsalzstraße, Kazmairstraße und Ganghoferstraße (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1326. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Ramersdorf-Perlach

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 01:30 Uhr, wurde der Notruf 110 der Polizei über eine Bedrohungssituation in einer Wohnung verständigt. Eine Vielzahl von Einsatzkräften begab sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 19-Jähriger und ein 40-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) in der gemeinsamen Wohnung in eine verbale Auseinandersetzung gerieten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte der 19-Jährige den 40-Jährigen mit einem Messer. Der 40-Jährige konnte dem 19-Jährigen das Messer abnehmen und ihn fixieren. Dabei biss der 19-Jährige dem 40-Jährigen in den Oberarm und entfernte sich anschließend aus der Wohnung. In der Wohnung wurde zudem augenscheinlich die Glasfüllung einer Zimmertür herausgeschlagen.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte der 19-Jährige im Innenhof des Anwesens angetroffen werden. Er hatte leichte Schnittwunden an einer Hand. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, um dort ambulant versorgt zu werden.

Der 19-Jährige wurde wegen Körperverletzungsdelikten und Bedrohung angezeigt. Der 19-Jährige wurde aufgrund seines gefährdenden Verhaltens und dem psychologischen Ausnahmezustand in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1327. Einbruch in Einfamilienhaus – Trudering

Eine Anwohnerin bemerkte am Samstag, 23.08.2025 den Einbruch und informierte den Polizeinotruf.

Im Zeitraum von Montag, 18.08.2025, 17:00 Uhr, bis Samstag, 23.08.2025, 15:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses in Trudering.

Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und stiegen in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Mitterfeld, Truchthari-Anger, Karotschstraße und das Straßl ins Holz (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.