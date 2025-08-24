ALTMANNSTEIN, LKRS. EICHSTÄTT.Beim Brand eines größeren Holzstoßes entstand am gestrigen Samstag Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17:45 Uhr waren die Einsatzkräfte über den Brand in einem Waldstück nahe der Kreisstraße EI30 bei Altmannstein informiert worden. Den rund 60 alarmierten Feuerwehrleuten gelang es, das brennende Lagerholz abzulöschen und ein Übergreifen der Flammen auf den umgebenden Wald zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat Untersuchungen zu dem Brand eingeleitet und geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.