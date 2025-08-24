NÜRNBERG. (836) Ein am Donnerstagabend (21.08.2025) als gestohlen gemeldeter Motorroller, wurde am Freitagnachmittag bei mehreren Jugendlichen aufgefunden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.



Familienangehörigen fiel am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Witschelstraße ein Kleinkraftrad ins Auge, das verdächtig nach der erst tags zuvor als gestohlen gemeldeten Yamaha aussah. Mehrere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren waren gerade dabei, den Roller zu betanken. Die Zeugen alarmierten die Polizei, welche kurz darauf feststellen konnte, dass es sich tatsächlich um den entwendeten Motorroller handelte. Der eigentliche Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Flucht ergriffen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Der Motorroller konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden.



Erstellt durch: Marc Siegl