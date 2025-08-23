KAUFBEUREN. Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Kaufbeuren – Neugablonz ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 20-jähriger ums Leben kam. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Gegen 03:35 Uhr ging bei der örtlichen Dienststelle eine Mitteilung über einen vermutlich betrunkenen Autofahrer in Kaufbeuren ein. Im Stadtbereich konnte das Fahrzeug zunächst nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung wurde der Pkw durch eine Polizeistreife kurzzeitig gesichtet, entfernte sich allerdings mit hoher Geschwindigkeit, so dass ihn die Streife wieder aus den Augen verlor. Kurz darauf ereignete sich im Reifträgerweg ein folgenschwerer Verkehrsunfall, nach ersten Erkenntnissen verursacht durch das zuvor gesuchte Fahrzeug. Im Bereich einer Rechtskurve kam dieses Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Der 20-jährige Fahrer dieses Pkw wurde durch den Zusammenstoß derart verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Mitfahrer des Verstorbenen wurden jeweils leicht verletzt, der Beifahrer des Verursachers wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und wird derzeit durch die Polizei gesucht. Ob er sich bei dem Unfall verletzt hat, ist nicht bekannt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 €. Zur Unfallaufnahme und der Fahndung nach dem Unfallfahrer waren mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Reifträgerweg war bis in den späten Vormittag für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. (VPI Kempten)