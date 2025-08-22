WEILER-SIMMERBERG. Seit 09.07.2025 wurde ein 83-Jähriger aus Weiler-Simmerberg vermisst. Ein Zeuge fand den Vermissten bereits am 22.07.2025 im Gemeindebereich Scheidegg leblos auf. Nach Durchführung einer Obduktion und Erstellung eines DNA-Gutachtens konnte die Identität zweifelsfrei geklärt werden.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung (KPI Memmingen/ PP Schwaben Süd/West)

