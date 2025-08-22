JETTINGEN-SCHEPPACH. Am Dienstagvormittag kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau an einer Tankstelle am Rastplatz der Anschlussstelle Jettingen-Scheppach an der A8 einen 44-Jährigen. Bereits beim Annähern an das Fahrzeug konnten die Beamten aufgrund des Erscheinungsbildes des Fahrzeugs Anhaltspunkte feststellen, welche auf eine Verbindung zur rechtsextremistischen Szene hindeuten. Bei der anschließenden Durchsuchung des 44-jähringen Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser verdeckt unter seinem T-Shirt einen Siegelring der Waffen-SS mit einer Gravur mit nationalsozialistischem Inhalt an einer Kette um den Hals trug. Bei der Durchsuchung der durch den Fahrer getragenen Bauchtasche fanden die Beamten eine zugriffsbereite scharfe Schusswaffe mit eingeführtem und geladenem Magazin sowie eine Packung entsprechender Munition auf. Außerdem fanden die Grenzpolizisten ein Handbeil im Handschuhfach. Eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis für die Schusswaffe und die dazugehörige Munition konnte der Mann nicht vorweisen. Auf Grund des Sachverhalts wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen weitere polizeiliche Folgemaßnahmen gegen den Mann veranlasst. Unter anderem wurde durch die zuständige Ermittlungsrichterin die Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet. Dabei konnte die Polizei noch weitere Schusswaffen und Munition auffinden. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt. (GPI Lindau)

