1568 – Polizei nimmt vier Tatverdächtige nach Betrug fest
Steinheim – Am Montag (18.08.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 81-Jährigen durch falsche Bankmitarbeiter. Daraufhin nahm die Polizei am Dienstag (19.08.2025) insgesamt vier Tatverdächtige vorläufig fest.
Am Montag gab sich ein bislang unbekannter Täter am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte dem 81-Jährigen mit, dass es zu Problemen an dessen Konto gekommen sei. und kündigte außerdem einen Hausbesuch einer Bankmitarbeiterin an. Eine 31-jährige Tatverdächtige kam nach derzeitigen Erkenntnissen zu dem 81-Jährigen nach Hause und führte eine angebliche Testüberweisung in Höhe von einem Euro durch. Tatsächlich überwies sie jedoch offenbar einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Anschließend ging die 31-Jährige wieder.
Am Dienstag meldete sich der bislang unbekannte Täter erneut telefonisch bei dem 81-Jährigen und teilte mit, dass es bei der Testüberweisung zu einem Fehler gekommen sei. Erneut kündigte er einen Hausbesuch eines weiteren angeblichen Bankmitarbeiters an. Anschließend kamen bei dem 81-Jährigen Zweifel auf und die richtige Polizei wurde gerufen. Nachdem es kurz darauf zu einem weiteren Treffen zwischen dem 81-Jährigen und einem 39-jährigen Tatverdächtigen kam, nahmen Beamte den 39-jährigen Tatverdächtigen vor Ort fest.
Im Rahmen der weiteren Ermittlungen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Dillingen darüber hinaus noch am selben Tag, die 31-jährige Tatverdächtige sowie zwei weitere Personen im Alter von 54 und 56 Jahren fest. Diese stehen ebenfalls im Verdacht bei der Tathandlung beteiligt gewesen zu sein.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die 31-Jährige und der 39-Jährige am Mittwoch (20.08.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrug gegen den 31-Jährigen sowie wegen versuchtem banden- und gewerbsmäßigem Betrug gegen den 39-Jährigen und setzte diese in Vollzug. Die beiden befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der 54-Jährige und die 56-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Betrugs gegen die vier Tatverdächtigen übernommen.
Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:
- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.
- Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.
- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.
- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.
Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:
1569 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Lechhausen – Am gestrigen Donnerstagvormittag (21.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Lkw-Fahrer und einem 70-jährigen Autofahrer in der Terlaner Straße.
Gegen 09.15 Uhr rangierte der 42-Jährige mit seinem Lkw rückwärts in eine Einfahrt. Der 70-Jährige wartete in seinem Auto am Straßenrand. Da es dem Autofahrer offenbar zu lange dauerte, versuchte er an dem Lkw vorbeizufahren. Hierbei stieß der Autofahrer mit seiner Felge an den Randstein.
Dies brachte den 70-jährigen Autofahrer sehr auf. Er stieg aus, ging auf den Lkw-Fahrer zu und gab ihm offenbar unvermittelt eine Ohrfeige.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 70-jährigen Mann.
1570 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (04.08.2025), 18.00 Uhr, bis Dienstag (05.08.2025), 11.50 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Lützowstraße mit Farbe.
Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1571 – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus Auto
Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (21.08.2025), 09.00 Uhr, versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsamen Zugang zu einem grauen Skoda Enyaq in der Lincolnstraße zu verschaffen. Das Auto parkte in einer Tiefgarage.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Diebstahl aus einem Auto. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1572 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten
Oberhausen – Am vergangenen Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Prälat-Bigelmair-Straße.
Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen Golf Plus, der am linken Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (21.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Philipp-Häring-Straße.
Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Daimler E200, der auf einem Parkplatz parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1573 – Polizei ermittelt wegen Bedrohung
Innenstadt – Am gestrigen Donnerstagmittag (21.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Georg-Haindl-Straße.
Gegen 11.30 Uhr gerieten ein 33-jähriger und ein 40-jähriger Mann in einer Firma in eine verbale Streitigkeit. In diesem Zusammenhang bedrohte der 40-Jährige den 33-Jährigen offenbar. Der 33-Jährige verständigte die Polizei.
Da zunächst nicht auszuschließen war, dass der 40-Jährige ein Messer bei sich gehabt hatte, war die Polizei mit mehreren Kräften vor Ort.
Die Beamten nahmen den 40-Jährigen im Gebäude vorläufig fest. Die Beamten stellten bei dem Mann kein Messer fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann.
Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 40-jährigen Mann.
1574 – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus Auto
Stadtbergen – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (21.08.2025) versuchte ein 27-jähriger Mann ein Handy aus einem Auto in der Benzstraße zu entwenden. Ein Zeuge stoppte ihn.
Gegen 15.00 Uhr beobachtete ein Zeuge den 27-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der 27-Jährige griff in ein Auto, bei dem die Fensterscheibe einen Spalt geöffnet war. Der Mann nahm ein Handy aus dem Auto, legte es jedoch wieder zurück. Der Zeuge sprach den 27-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Diebstahl aus einem Auto gegen den 27-jährigen Mann.
Um sich vor Diebstahl aus Autos zu schützen, rät die Polizei:
- Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug.
- Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile mit.
- Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen.
- Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer ihrer Geräte.
- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.
- Schließen Sie alle Fenster und sperren Sie Ihr Auto ab.
- Informieren Sie die Polizei, wenn Personen Fahrzeuge begutachten.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei oder Wählen Sie den polizeilichen Notruf 110.
