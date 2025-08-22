HOF. Am Donnerstagmorgen kam es vor einer Einrichtung für Wohnungslose in Hof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstag, kurz nach 8 Uhr, ging bei der Polizei in Hof eine Mitteilung über eine Bedrohung in der Sedanstraße ein. Als die Beamten der Polizei Hof dort eintrafen, schilderte ein 46-jähriger Mann, dass er von einem 34-Jährigen mit einem Messer bedroht worden ist. Die Ursache des Streits sollen angebliche Geldschulden sein. Im Anschluss soll der Angreifer noch versucht haben, dem Älteren in den Bauch zu treten. Andere Anwesende schritten ein und beendeten die Auseinandersetzung. Verletzt wurde niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der Angreifer einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.