REGENSBURG. Am Donnerstag wurde auf den Parkplätzen der OTH und der Universität Regensburg aus mehreren Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und warnt vor unkalkulierbaren Folgen solcher Aktionen.

Am Donnerstagnachmittag, 21. August, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass an geparkten Fahrzeugen an der Ostbayerischen Technischen Hochschule und der Universität die Luft aus den Reifen gelassen wurde. An den entsprechenden SUVs wurden Zettel des sogenannten „Widerstands-Kollektivs“ angebracht. Diese bekennen sich zu den Taten. Nach aktuellem Stand wurden insgesamt 12 Fahrzeuge beschädigt. Ob an den Fahrzeugen über die fehlende Luft hinaus Schäden an Reifen oder Felgen entstanden sind, müssen die weiteren Überprüfungen zeigen.

Das Kommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und möglicherweise weiterer Delikte übernommen. Ein 36-jähriger Mann steht in Verdacht, mit den Taten in Verbindung zu stehen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen. Haben Sie am Donnerstag, 21. August 2025, zwischen 13:00 Uhr und 19:15 Uhr im Bereich der Parkplätze der Ostbayerischen Technischen Hochschule und der Universität verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten? Möglicherweise haben die Täter während der Aktion Warnwesten getragen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.

Zudem warnt die Kriminalpolizei eindringlich vor solchen Aktionen: Neben den strafrechtlichen Konsequenzen verursachen die Täter an den Fahrzeugen einen Zustand, der dazu führen kann, dass es zu unbemerkten Fahrten mit zu wenig oder keiner Luft im Reifen kommen kann. Für betroffene Fahrzeuglenker entsteht so die Gefahr, auch schon bei geringen Geschwindigkeiten oder normalen Fahrsituationen die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Diese Gefahr erhöht sich bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit oder schnellen Kurvenfahrten um ein Vielfaches. Unfälle mit nicht kalkulierbaren Folgen könnten daraus resultieren.