KRAIBURG AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Ein 38-Jähriger soll einem Arbeitskollegen unter Androhung von Gewalt am Donnerstagabend, 21. August 2025, einen Fahrzeugschlüssel entwendet haben und anschließend mit dem Firmenfahrzeug geflohen sein. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend (21. August 2025) informierte der Inhaber einer Baufirma in Kraiburg am Inn die Polizei darüber, dass ein Mitarbeiter den Firmenwagen entwendet habe und vermutlich mit einer weiteren Person Richtung Polen unterwegs sei.

Die ersten Befragungen vor Ort durch die alarmierte Polizeistreife der Polizeiinspektion Mühldorf a. Inn ergab, dass der Inhaber der Baufirma einem Mitarbeiter den Schlüssel für das Firmenfahrzeug (Ford Transit in roter Farbe) anvertraut hatte. Diesen Mann solle ein 38-jähriger Kollege des Mitarbeiters gegen 18.00 Uhr bedroht haben, um den Schlüssel zu erlangen. Er habe ihm mit dem Tod bedroht und der Sache Nachdruck verliehen, indem er ein größeres Werkzeug vorzeigte. Aus Angst händigte der Bedrohte schließlich den Fahrzeugschlüssel aus und der 38-Jährige fuhr mit dem Kleintransporter davon – vermutlich mit einem weiteren Bekannten. Im Laufe der vorangegangenen Diskussion hätte er angegeben, Richtung Polen fahren zu wollen. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Nachdem die Entwendung des Fahrzeugs bekannt geworden war, wurden erste umfassende Fahndungsmaßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn, mit Unterstützung durch umliegende Polizeidienststellen und Streifen der Bundespolizei, durchgeführt. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen konnte der Flüchtende in dem Kleintransporter jedoch bislang nicht festgestellt werden.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache. Die weiteren Untersuchungen werden mittlerweile, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Mühldorf wegen des Verdachts eines Raubdeliktes fortgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise:

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:

ca. 1,80 m groß, 38 Jahre, normale Statur, sehr kurz geschorenes braunes Haar, helle Haut, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, Tätowierung über einen ganzen Arm (Motiv und Armseite unbekannt). Er war mit einem schwarzen T-Shirt mit heller Aufschrift und einer kurzen Jeanshose sowie mit Sportschuhen bekleidet.

Der Tatverdächtige ist in einem roten Kleintransporter, Ford Transit mit polnischen Kennzeichen unterwegs.

Vermutlich befindet sich ein weiterer Mitarbeiter mit dem Beschuldigten in dem entwendeten Kleintransporter. Dieser kann folgendermaßen beschrieben werden:

ca. 1,86 m groß, 42 Jahre, sehr schlanke Figur, mittellanges helles Haar, sehr langen hellen Vollbart, helle Haut, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem kurzen hellen T-Shirt, einer hellen Jogginghose und mit Sportschuhen bekleidet.

Sind jemandem die oben beschriebenen Personen oder das oben beschriebene Fahrzeug seit dem Abend des 21. August 2025 aufgefallen?



Können sachdienliche Hinweise geben werden, wo sich die oben beschriebenen Personen oder das Fahrzeug befinden könnten?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.