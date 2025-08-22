STRAUBING. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnertag, 21.08.2025, kurz nach 21.00 Uhr zu einem Brand in die Albrechtgasse alarmiert worden.

Kurz nach 21.00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, der durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden; der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei etwa 20.000 Euro liegen. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen geriet ein 24-jähriger Mann, der zu Besuch bei einem Bewohner war, in Verdacht, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing erging mittlerweile ein Unterbringungsbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung.

Der 24-Jährige ist heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und anschließend in eine Fachklinik eingeliefert worden.

Veröffentlicht: 22.08.2025, 15.00 Uhr