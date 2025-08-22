STRAUBING. Nach dem Einbruch in ein Straubinger Angelgeschäft im November 2024 konnte bereits Ende März 2025 aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing beantragten Haftbefehls ein 47-jähriger Rumäne auf der Autobahn A 8 in der Nähe von Ulm festgenommen werden. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 44-jähriger Rumäne, war bislang unbekannten Aufenthalts und konnte nun aufgrund des bestehenden europäischen Haftbefehls Ende Juli 2025 in Raum Bacau/Rumänien von rumänischen Einsatzkräften festgenommen werden.

Der Mann ist gestern nach seiner Überstellung an die deutschen Ermittlungsbehörden dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Veröffentlicht: 22.08.2025, 10.50 Uhr