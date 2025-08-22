GROSSWEIL, A95, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Bei starkem Regen kam es am Donnerstag, 21. August 2025, auf der A95 bei Großweil zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer (66) sein Leben verlor. Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim führt in dem Fall die polizeilichen Ermittlungen und wird dabei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Am späten Donnerstagnachmittag (21.08.2025) kam es um kurz vor 18.00 Uhr auf A95 (Garmisch-Partenkirchen - München) in Fahrtrichtung München, kurz nach der Anschlussstelle Kochel, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer (66) aus dem Bereich Freising fuhr bei kräftigem Regen mit seinem Krad der Marke Piaggio auf der Autobahn und wurde von einem Pkw-Fahrer (19) aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck aus bislang ungeklärten Gründen übersehen. Der Pkw VW erfasste mit der Front das Motorrad, durch den Anstoß wurde der 66-Jährige von seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die sachleitende Staatsanwaltschaft München II auch die Erstellung entsprechender Gutachten an. Dazu zogen die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim einen Sachverständigen bei der Unfallaufnahme hinzu. Die Autobahn musste in Richtung München für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim bittet Zeugen, welche in der Sache Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer (0881) 640-302 zu melden.