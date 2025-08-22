MEMMINGEN / A 7. Am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr kam es auf der A 7 Richtung Füssen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Skoda Fabia die A 7 zwischen dem AK Memmingen und Memmingen-Süd. Mit im Fahrzeug befand sich ihre zweijährige Tochter. Kurz vor dem Parkplatz Buxachtal-West geriet ihr Pkw vermutlich in Aquaplaning. Der Skoda prallte in die Mittelschutzplanke. Ein nachfolgender 38-Jähriger, der mit seinem Mercedes C-Klasse ebenfalls in Richtung Süden fuhr, kam an selbiger Stelle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen ebenfalls ins Schleudern. Sein Fahrzeug traf nach bisherigem Ermittlungsstand den Skoda der jungen Mutter, der dadurch gedreht und gegen die rechte Leitplanke gedrückt wurde, wo er stark beschädigt, entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb. Der Mercedes schleuderte im Anschluss in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stillstand. Sowohl der 38-jährige Fahrer, als auch seine 34-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während das 2-jährige Kleinkind im Fond des Skoda Fabia ebenfalls nur leicht verletzt wurde, wurde die 28-jährige Mutter im Fahrzeug eingeklemmt. Sie war nicht ansprechbar und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Sie kam im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft orderte einen Gutachter zur genauen Klärung der Unfallursache zur Unfallstelle. Die A 7 musste zwischen dem AK Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen-Süd für ca. fünf Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Memmingen war zur Ausleuchtung und technischen Hilfeleistung vor Ort, ebenso die Autobahnmeisterei Memmingen, die eine Vollsperrung mit Ableitung einrichtete. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40 000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation Memmingen zu melden. (APS Memmingen).