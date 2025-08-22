1567 – Polizei ermittelt nach Unfall zwischen Lkw und Zug

Dillingen a.d. Donau / Steinheim – Am Donnerstag (21.08.2025) kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Regionalzug an einem Bahnübergang im Bereich der Sudetenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zehn Personen leicht verletzt.

Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Lkw den Bahnübergang. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Regionalzug, der in Richtung Gundelfingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entgleiste der Zug. Dieser war zum Unfallzeitpunkt mit rund 130 Personen besetzt. Die Personen, die sich im Zug befanden, wurden durch Einsatzkräfte nach draußen begleitet.

Infolge des Unfalls kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr sowie im Bahnverkehr, die teils noch andauern.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Diesbezüglich wurde auch ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.