LANDAU A.D. ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU, MASSING, LKR ROTTAL-INN, DINGOLFING. Die Fahndung nach der seit 20.08.2025 vermissten 74-jährigen Christine Bock wird hiermit widerrufen. Sie konnte heute leicht unterkühlt, aber sonst wohlbehalten aufgefunden werden.

Seit dem Fehlen der Dame wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehrerer Personensuchhunde, durchgeführt. Im Rahmen der Suche konnte die Vermisste heute, 21.08.2025, am späten Nachmittag in Landau an der Isar aufgefunden werden. Sie wurde leicht unterkühlt, ansonsten jedoch unverletzt einer ärztlichen Behandlung zugeführt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeiinspektion Eggenfelden, Tel.: 08721/9605-0

Veröffentlicht: 21.08.2025, 19.30 Uhr