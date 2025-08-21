1559 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Schillstraße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Schaden durch einen Lenker verursacht worden sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1560 – Polizei stoppt Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 24-jähriger Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und offenbar mit gefährlicher Fahrweise im Gablinger Weg unterwegs.

Gegen 17.15 Uhr meldete ein Zeuge den 24-Jährigen bei der Polizei, da er offenbar mehrfach nur auf seinem Hinterrad unterwegs war.

Eine Polizeistreife traf den 24-Jährigen wenig später an. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wies sein Motorrad einige Mängel auf. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 24-Jährigen.

1561 – Polizei stoppt alkoholisierten Motorradfahrer

Oberhausen – Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 58-jähriger Motorradfahrer alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 58-Jährigen.

1562 – Polizei stoppt Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Lkw-Fahrer, nachdem er während der Fahrt nach derzeitigen Erkenntnissen aus einer Bierflasche getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Lkw-Fahrers und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen.

1563 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Pearl-S.-Buck-Straße.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1564 – Polizei ermittelt Ladendieb

Innenstadt – Am Mittwoch (20.08.2025) entwendete ein 25-Jährige einen Kosmetik-Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße und flüchtete.

Gegen 17.00 Uhr nahm der 25-Jährige zunächst einen Kosmetik-Artikel an sich. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, riss der 25-Jährige sich los und flüchtete.

Eine sofortige Fahndung verlief zunächst negativ. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Polizeibeamte den 25-Jährigen jedoch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 25-Jährigen.

1565 – Fund eines Kinderfahrrads und „Paw Patrol“-Kinderbadehemden

Ausgburg – Bereits am 03.07.2025 nahm die Polizei ein Kinderfahrrad der Marke Pegasus und zwei „Paw Patrol“-Kinderbadehemden am Ilsesee als Fundgegenstand an sich. Diese Gegenstände konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Augsburg Süd bittet den Eigentümer des Kinderfahrrads und der Kinderbadehemden, oder Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, sich unter 0821/323-2710 zu melden.