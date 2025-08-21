AMBERG. Bislang unbekannte Täter besprühten die Fußgängerunterführung der Pfalzgrafen Brücke mit politisch motivierten Schriftzügen und Symbolen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Dienstag, 19. August bis Mittwoch, 20. August, 16:00 Uhr wurde in Amberg die Fußgängerunterführung der Pfalzgrafen Brücke durch mehrere bislang unbekannte Täter großflächig besprüht.

Die Täter sprühten einen über 8 Meter breiten Schriftzug „ANTIFA AREA“ mit Hammer und Sichel in glänzender silberner und roter Farbe sowie eine Palästina-Flagge mit dem Text „FREE PALESTINE“ in matten Farben an die Unterführung. Aufgrund der Größe der Beschädigungen wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen. Der angerichtete Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Pfalzgrafen Brücke verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.