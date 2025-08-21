1310. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; eine Person verletzt – Laim

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus von der Haltestelle S-Bahnhof Laim auf der Landsberger Straße in Richtung Pasing ab. Der Busfahrer beabsichtigte über die dortige Wendeschleife auf die gegenüberliegende Fahrspur einzubiegen, um seine Fahrt dort in Richtung stadteinwärts fortzusetzen.

Zeitgleich fuhr ein unbekannter Pkw-Führer mit einem dunklen Pkw (Marke unbekannt) auf der Landsberger Straße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung.

Beim Einbiegen in die Landsberger Straße musste der Busfahrer jedoch eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem auf der Landsberger Straße fahrenden Pkw zu verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Pkw-Fahrer zuvor eine rotlichtzeigende Ampel missachtet. Der dunkle Pkw flüchtete anschließend unerkannt in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Durch die Notbremsung stürzte eine 38-Jährige mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die sich als Fahrgast im Linienbus befand. Sie wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand nach polizeilichen Erkenntnissen kein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1311. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgänger; eine Person verletzt – Haar

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus die Annelies-Kupper-Allee in Richtung Leibstraße. An der Kreuzung zur Leibstraße wollte er bei grüner Ampel nach links abbiegen, um der Leibstraße in Richtung Vockestraße zu folgen.

Zur gleichen Zeit überquerte ein 32-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz im Landkreis München im Kreuzungsbereich die Leibstraße, außerhalb der an dieser Stelle befindlichen Fußgängerfurt.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und dem 32-jährigen Fußgänger.

Der 32-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Am Linienbus entstand kein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort seitens der Polizei München kam es für ca. zwei Stunden zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1312. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Trudering

Am Mittwoch, 21.08.2025, gegen 01:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen an der Friedenspromenade informiert. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnten mehrere alkoholisierte Personen festgestellt werden, darunter ein 27-Jähriger sowie ein 39-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, deren Streitigkeit als Einsatzgrund voranging.

Im weiteren Verlauf verhielt sich der 39-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv, weshalb ihm die Handfesseln angelegt werden sollten. Hierbei leistete der 39-Jährige erheblichen Widerstand, u.a. versuchter er einen der eingesetzten Polizeibeamten zu beißen. Um den 39-Jährigen Handfesseln anzulegen, musste unmittelbarer Zwang angewendet werden. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Der 39-Jährige wurde durch die Beamten auf eine Polizeiinspektion gebracht und aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Beleidigung, Körperverletzung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1313. Waffendelikt – Milbertshofen

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 17:00 Uhr, verständigte die Mitarbeiterin eines Sportplatzes den Polizeinotruf 110, da sie mehrere schussartige Geräusche auf dem Sportplatz gehört hatte. Sofort wurden Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte schließlich ein 37-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Sportplatz angetroffen werden. Beide Personen wurden einer Kontrolle unterzogen, wobei bei dem 37-Jährigen eine PTB-Waffe im Hosenbund aufgefunden wurde. Diese wurde sichergestellt.

Weiter stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz des nötigen Waffenscheins war. Der 37-Jährige wurde wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1314. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Gewaltdelikt – Moosach

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in einem Unterkunftsgebäude im Bereich der Triebstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte ein 27-Jähriger einen 27-jährigen Mitbewohner mit einem spitzen Gegenstand. Beide Beteiligten besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit.

Der Angegriffene erlitt dabei mehrere Verletzungen. Er konnte sich in sein Zimmer flüchten und rief dort um Hilfe. Eine Mitarbeiterin der Unterkunft verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund der unklaren Situation wurden direkt mehrere Streifenwägen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Bereits zuvor, gegen 21:45 Uhr, war es in derselben Unterkunft zu einem anderen Streitgeschehen gekommen, an dem auch der Tatverdächtige beteiligt war. Hier konnte die Situation durch eine Streifenbesatzung geschlichtet werden. Dem Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis erteilt, zudem sprach das Unterkunftspersonal ein Hausverbot gegen ihn aus. Der Tatverdächtige hatte die Örtlichkeit zunächst verlassen, kehrte jedoch wenig später zurück. Im weiteren Verlauf kam es zu der späteren Auseinandersetzung, bei der der Geschädigte verletzt wurde.

Der Tatverdächtige hatte sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort entfernt. Er konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später in Tatortnähe von Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der Geschädigte wurde nach Erstversorgung durch anwesende Personen sowie den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er verbleibt stationär in ärztlicher Behandlung.

Die Details zur Klärung des genauen Tatablaufs sind Gegenstand der Ermittlungen. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 11.