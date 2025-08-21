TEISNACH, LKR. REGEN. Erneut haben Telefonbetrüger in der Region zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt und bittet um Hinweise zu einem unbekannten Geldabholer.

Ein 81-Jähriger erhielt gestern gegen 16.00 Uhr zunächst einen unbekannten Anruf. Der Anrufer täuschte dem Mann vor, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen seien. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse ein hohe Kaution hinterlegt werden, so der unbekannte Anrufer. Nachdem der Senior nach Aufforderung nach Straubing fuhr, übergab währenddessen seine Ehefrau schließlich gegen 16.45 Uhr mehrere zehntausend Euro an einen bislang unbekannten Abholer.

Der Unbekannte wurde wie folgendermaßen beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, er soll hochdeutsch gesprochen haben, kein Bart und keine Brille, bekleidet war er mit einer hellen, kurzen Hose und einem hellen T-Shirt, er soll nach der Geldübergabe in Richtung Ortsmitte gegangen sein

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur oben genannten Zeit in Teisnach im Bereich des Sonnenweges/Schleusenweges/Zum Hochfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, sich an die Polizeiinspektion Viechtach, Tel. 09942/9404-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Ebenso werden Taxifahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie verdächtige Personen nach oder von Teisnach befördert haben.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut vor dieser Betrugsmasche

Die jüngsten Falle, mit z. T. enorm hohen Vermögensschäden belegen, dass die dreiste Masche des Telefonbetrugs nach wie vor hoch aktuell ist. Aus diesem Grund appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern insbesondere auch an die jüngere Generation - sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern über das Phänomen und geben Sie ihnen hierzu notwendige Hilfestellung.

Schützen Sie sich vor Telefonbetrug

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Veröffentlicht: 21.08.2025, 10.05 Uhr