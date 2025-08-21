PASSAU, BAB A 3. Schleierfahnder haben bei einer Kontrolle am Dienstag (19.08.2025) eine größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt.

Gegen 17.45 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau auf dem Parkplatz Hammerbach einen Audi mit rumänischer Zulassung auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Dabei fanden sie im Motorraum mehrere Päckchen mit einer zunächst unbekannten Substanz. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um insgesamt rund drei Kilogramm sog. Neue psychoaktive Stoffe (NPS) handelte.

Der 35-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen und die Päckchen sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels von NPS in nicht geringer Menge übernommen. Der Mann ist nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Veröffentlicht: 21.08.2025, 08.20 Uhr