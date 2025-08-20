KULMBACH. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Kulmbach, nachdem ein Mann einen Nachbarn mit einem Messer bedroht hatte.

Am späten Mittwochnachmittag verständigte ein Nachbar die Polizei, da er vom 68-Jährigen mit einem Messer bedroht wurde. Nach dem Eintreffen zahlreicher Kräfte der Polizei Kulmbach, Stadtsteinach und der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth verließ der 68 Jahre alte Mann selbstständig seine Wohnung.

Dabei wurde niemand verletzt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Bedrohung gegen den Mann.