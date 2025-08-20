MEMMINGEN / LANDKREIS NEU-ULM: Am 18.08.2025 suchten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Memmingen zusammen mit Einsatzkräften des Zolls mehrere Geschäftsräume zweier Unternehmen auf, die im Verdacht stehen, Personen illegal zu beschäftigen. Anlass der Aktion waren erste Feststellungen der Grenzpolizei und darauf aufbauende Prüfmaßnahmen des Hauptzollamts Augsburg. Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals Usbeken im Stadtgebiet und dem Memminger Umland kontrolliert und dabei konkrete Hinweise auf eine illegale Arbeitsaufnahme entdeckt. Hierbei kristallisierte sich ein Unternehmen heraus, welches die Personen aus dem zentralasiatischen Staat offenbar ohne notwendige Arbeitserlaubnis für sich arbeiten ließ. Im Rahmen der gestrigen Aktion wurden dieses Unternehmen und eine weitere Firma durch den Zoll und die Grenzpolizei genauer unter die Lupe genommen. In den Geschäftsräumen trafen die Einsatzkräfte acht Georgier an, die offenbar seit mehreren Wochen für das Unternehmen unerlaubt tätig waren. Darüber hinaus fanden die Ermittler bei den Männern im Alter zwischen 21 und 46 Jahren drei gefälschte litauische Identitätskarten. Die Personen wurden wegen unerlaubten Aufenthalts angezeigt und behördlich aufgefordert, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. Die Rolle der beteiligten Unternehmen und die Frage nach einer möglichen Strafbarkeit werden durch den Zoll abschließend geprüft. (GPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).