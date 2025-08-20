NÜRNBERG. (831) Am Dienstagmorgen (19.08.2025) flüchtete der Fahrer eines BMW, als er durch Beamte in der Nürnberger Innenstadt kontrolliert werden sollte. Die Polizei nahm den 30-Jährigen fest und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.



Eine Streife der Verkehrspolizei Nürnberg wollte den Fahrer eines grauen 7er BMW gegen 08:00 Uhr im Splittlertorgraben einer Verkehrskontrolle unterziehen. Zunächst verhielt sich der 30-Jährige kooperativ und folgte den Anweisungen der Polizeibeamten. Als diese jedoch seinen Führerschein verlangten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete über den Neutorgraben in Richtung Innenstadt. Hier missachtete er diverse Rotlichphasen und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt.

Die Beamten verfolgten den Pkw über folgende Fahrstrecke:

Spittlertorgraben - Westtorgraben - Neutorgraben - Neutor - Neutorstraße - Irrerstraße – Weinmarkt.

Die Streife verlor den Flüchtigen kurz aus den Augen, was dieser dazu nutzte, sein Fahrzeug am Weinmarkt abzustellen und zu Fuß zu flüchten. Schlussendlich konnten die Polizisten den 30-Jährigen auf Höhe der Lorenzkirche festnehmen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fanden die Beamten synthetische Drogen im BMW auf.

Die Polizisten ließen bei dem 30-Jährigen eine Blutentnahme durchführen und stellten das Fahrzeug sicher.

Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzes werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg geführt. Die Beamten bitten Zeugen, die dem flüchtenden BMW begegnet sind bzw. eventuell selbst gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher