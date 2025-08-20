SCHWANDORF. Am Dienstagabend, den 19.08.2025, kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich Am Vogelherd, Neukirchner Straße in Schwandorf zu einem folgenschweren Sturz einer E-Scooter-Fahrerin.

Eine 44-jährige Frau befuhr einen Schotterweg, als sie ein Streifenfahrzeug der Polizeiinspektion Schwandorf hinter sich wahrnahm. Beim Umdrehen während der Fahrt stürzte sie alleinbeteiligt. Die Streifenbesatzung war ohne eingeschaltetes Blaulicht oder akustische Signale mit angemessenem Abstand unterwegs. Die Frau wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht Lebensgefahr.

Die genaue medizinische Ursache ist derzeit noch unklar. Es wird geprüft, ob Vorerkrankungen hierbei eine Rolle gespielt haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Amberg hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen.