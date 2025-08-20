1549 – Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Lechhausen – Am Dienstag (19.08.2025) verhinderten Polizeibeamte in der Donaustraße, dass ein 33-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fährt.

Gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, als er deutliche Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad zu steigen und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,7 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Dieser trat seinen Nachhauseweg dann zu Fuß an.

1550 – Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Firnhaberau – Am Dienstag (19.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einer 63-jährigen Autofahrerin in der Gersthofer Straße. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 18.15 Uhr wollte die 63-Jährige an einer Einmündung abbiegen und bremste dazu bis zum Stillstand ab. Der 35-Jährige bemerkte dies, nach derzeitigen Erkenntnissen, zu spät und kollidierte mit dem Auto der 63-Jährigen. Zwei Kinder, die mit im Auto des 35-Jährigen waren, wurden dabei leicht verletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 35-Jährigen.

1551 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Dienstag (18.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße.

Gegen 12.45 Uhr befand sich ein 36-jähriger Autofahrer an der Ausfahrt eines Getränkemarktes. Eine bislang unbekannte Radfahrerin war nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in falscher Richtung unterwegs und übersah offenbar den 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Anschließend entfernte sich die unbekannte Radfahrerin offenbar, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, 165cm, 80 Jahre, normale Statur, türkises T-Shirt, weiße ¾-Hose, weiße Handtasche, war mit einem lila Damenrad mit Fahrradkorb hinten unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1552 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Göggingen – Am Dienstag (19.08.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Schertlinstraße unterwegs.

Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er nicht angeschnallt war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen.

1553 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte dieser drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

1554 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Am Dienstag (19.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Franz-Kobinger-Straße.

In der Zeit von 06.45 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Mazda, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1555 – Polizei stoppt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein

Hammerschmiede – Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein in der Mühlhauser Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 31-Jährigen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein des 31-Jährigen um eine Fälschung handelte.

Die Polizeibeamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Urkundendeliktes gegen den 31-Jährigen.