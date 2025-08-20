FÜRSTENFELDBRUCK, 20.08.2025 - Am Dienstag, den 19.08.2025, gelang es bislang unbekannten Tätern durch Betrug rund 20 000 Euro zu ergaunern. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 16.00 Uhr wurde eine über 60-Jährige von einem angeblichen Krankenhausmitarbeiter angerufen. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Sohn in die Klinik eingeliefert worden sei und die erfolgten Untersuchungen die Diagnose Darmkrebs ergeben hätten. Nur das Verabreichen eines teuren österreichischen Medikaments würde Heilung versprechen.

Der Betrüger forderte die Rentnerin auf, vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände an einen Herrn Braun zu übergeben, der zur Abholung vorbeikommen würde.

In der Folge übergab die Fürstenfeldbruckerin in der Rothschwaiger Straße gegen 17.20 Uhr Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von rund 20 000 Euro an einen ihr unbekannten Mann.

Personenbeschreibung des Abholers:

Ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schlank, heller Hautton, Bartstoppeln, trug ein grauen Basecap, blaue Jeans, buntes Langarmhemd, weißen Verband am Unterarm/Handgelenk, sprach deutsch, ohne Akzent

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.