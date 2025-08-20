NÜRNBERG. (830) Die Polizei nahm in der Nacht zum Mittwoch (20.08.2025) einen 26-Jährigen im Nürnberger Stadtteil Gostenhof fest. Der Mann hatte zuvor an mehreren Örtlichkeiten Schriftzüge angebracht.



Gegen 02:00 Uhr meldete eine aufmerksame Passantin der Polizei einen Mann, der ein Fensterbrett in der Saldorferstraße bemalte. Als die Zeugin ihn ansprach, flüchtete der zunächst Unbekannte. Die Polizeibeamten konnten den 26-Jährigen aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung kurze Zeit später in der Spengler Straße festnehmen. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann Lackstifte und stellten diese sicher.

Die Beamten stellten vor Ort weitere Schmierereien in der Bärenschanzstraße, Fürther Straße und der Spengler Straße fest, die dem 26-Jährigen zuzuordnen sind.

Der durch die Schriftzüge entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei leitete gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher