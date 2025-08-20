REGENSBURG. In der Nacht von Montag, den 18.08.2025, auf Dienstag, den 19.08.2025, kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Unteren Bachgasse in Regensburg. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr. Eine Mitarbeiterin stellte beim Öffnen des Geschäfts am Dienstag fest, dass die Eingangstür offenstand und gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Einbruch wurde umgehend der Polizei gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter über eine Seiteneingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Im Inneren wurden diverse Schmuckgegenstände entwendet.

Der entstandene Entwendungsschaden wird nach aktuellem Stand auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Unteren Bachgasse bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen.