ATTING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 19.08.2025 ereignete sich an einem der Weiher zwischen der B8 und der Flugplatzstraße ein Badeunfall, bei dem ein 80-Jähriger verstarb.

Begleiter des Seniors riefen um kurz nach 14.30 Uhr den Notruf, da der 80-Jährige beim Schwimmen, circa 30 Meter vom Ufer entfernt, plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte. Trotz schneller Bergung durch Taucher der Wasserwacht verstarb der Mann in einem umliegenden Krankenhaus.

Die Untersuchungen zum Unfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden, es ist von einem tragischen Unfallgeschehen auszugehen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.08.2025, 10.50 Uhr