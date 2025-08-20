ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Am Mittwoch, 20.08.2025, wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Unterwerkstraße alarmiert.

Kurz nach zwei Uhr morgens wurde der Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern ein Brand in der Unterwerkstraße gemeldet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der Brand vor der Garage eines Mehrfamilienhauses, der sich in der Folge auf die gesamte Garage ausbreitete, entstanden sein.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern, allerdings dürfte ersten Schätzungen nach der Schaden an der Garage bei über 100.000 Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.

Veröffentlicht: 20.08.2025, 10.55 Uhr