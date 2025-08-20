PASSAU. Gestern fanden Beamte bei einer Kontrolle am Bahnhof eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Gegen 13.00 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen 37-jährigen Mann am Bahnhof. Im mitgeführten Rucksack befanden sich rund 8.000 Euro Bargeld, für dessen Herkunft der Mann keine plausible Erklärung liefern konnte. Aufgrund des Verdachts der Geldwäsche wurde das Bargld sichergestellt. Die Kriminalpolizei Passau hat die weitere Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 20.08.2025, 08.30 Uhr