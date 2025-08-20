GRAINAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Dienstag, 19. August 2025, stürzte ein 61 Jahre alter Bergsteiger an der Zugspitze mehrere Hundert Meter tief in den Tod. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Alpine Einsatzgruppe West der Grenzpolizeiinspektion Murnau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt.

Zu dem tragischen Bergunfall kam es am Dienstag (19.08.2025) gegen Mittag am Jubiläumsgrat. Eine Gruppe aus vier Bergsteigern wollte den Jubiläumsgrat von der Zugspitze in Richtung Alpspitze besteigen. Die Gruppe befand sich zu dieser Zeit zwischen der Mittleren und der Äußeren Höllentalspitze, kurz vor der Biwakschachtel, als es zu dem Unglück kam.

Ein 61-Jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Spanien kam alleinbeteiligt zu Sturz. In Folge dessen stürzte er ca. 400 Höhenmeter über extrem steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und kam in einer steilen Felsrinne zum Liegen.Die Notärztin und ein Bergretter der Bergwacht Grainau, welche mit dem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle verbracht worden waren, konnten lediglich den Tod des 61-Jährigen feststellen.

Zur Bergung des Leichnams und Unfallaufnahme wurden ein Polizeihubschrauber und zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Alpine Einsatzgruppe West der Grenzpolizeiinspektion Murnau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt.