JENGEN. Am Montag fuhr der 61-jährige Lenker eines Lkw mit Anhänger gegen 12:20 Uhr in der Kardinalstraße links an einem geparkten Lkw vorbei, der ein Anwesen belieferte und deshalb halb auf der Fahrbahn stand. Ein 17-Jähriger kam mit seinem Leichtkraftrad entgegen. Aufgrund einer Kurve konnte er das Lkw-Gespann erst spät sehen. Trotz Ausweichversuchs stieß der Jugendliche seitlich gegen den Anhänger. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Dienstagmorgen verstarb der 17-Jährige im Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. (PI Buchloe)

