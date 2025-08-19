BAD WINDSHEIM. (827) Im Bad Windsheimer Ortsteil Humprechtsau (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) geriet am Dienstagmorgen (19.08.2025) eine Scheune in Brand. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Eine Anwohnerin hatte gegen 09:45 Uhr den Brand der Scheune bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten bei ihrem Eintreffen feststellen, dass die Scheune bereits vollständig in Flammen stand. Den Feuerwehren gelang es den Brand zu löschen, allerdings konnte hierbei nicht verhindert werden, dass die Scheune vollständig ausbrannte und das Dach einbrach.

Menschen oder Tiere kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Lösch- und Räumarbeiten mussten um den Brandort diverse Verkehrssperren eingerichtet werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizei Ansbach werden ihre Ermittlungen in den Nachmittagsstunden am Brandort aufnehmen.



Erstellt durch: Michael Konrad