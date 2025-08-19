GROEBENZELL, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag (18.08.) einen Tresor aus einer Wohnung in Gröbenzell. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02:15 Uhr waren die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Türe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Weiherweg eingedrungen. Sie nutzten dabei die Urlaubsabwesenheit der Bewohner aus und durchsuchten die Räume nach Diebesgut.

Die Diebe entwendeten einen mehrere Hundert Kilo schweren, roten Tresor und verluden ihn nach bisherigen Erkenntnissen in einen Kleintransporter. Die Kriminalpolizei geht derzeit von mindestens drei Tätern aus. Es entstand hoher Beuteschaden, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen zur Tat selbst oder zum Verbleib des auffälligen Tresors unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.